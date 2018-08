Le Brigittines International Festival, l'antidote artistique

Du 17 août au 1er septembre, les Brigittines font leur festival et s’inscrivent dans la modernité scénique à travers des spectacles de danse triés sur le volet.

Comme chaque année, la “Playhouse for Movement” des Brigittines propose un festival international estival, mettant en avant la création et la recherche scénique. Ce seront pas moins de 11 spectacles qui se joueront durant ces deux semaines, autour “des langages novateurs, des univers insolites, des formes singulières et originales s’ouvrant à l’imaginaire”. Cette année, c’est le thème est empreint de modernité puisqu’il s’agit d’avancer à travers lui des “antidotes pour époque toxique”.

L’équipe des Brigittines parie comme toujours sur des créations artistiques mouvementées, corporelles, fortes, lumineuses dans le but de s’extirper d’un climat lourd et déprimant. Dans une période où la montée des sentiments de frustration se traduit en vote populiste et la montée du nationalisme, nos sociétés se gangrènent. Les citoyens sont coincés dans un cercle vicieux ou le politique n’est plus capable de répondre et proposer des solutions. Le social et l’Etat-Providence sont mis de côté, oubliés au détriment de la recherche de pouvoir et d’argent. Le repli sur soi général domine. Dans cette ambiance délétère, l’art tente de donner de la voix, une autre voix, et d’agir comme antidote face au poison qui s’insère dans les sociétés.

“Quel que soit leur impact sur le réel, les formes scéniques imaginatives qui créent des mondes singuliers préservent le sensible et tiennent l’esprit en éveil. Si l’art ne guérit pas, et même s’il véhicule ses propres poisons, il déverrouille des portes, dégage des voies, annonce des aurores qui sauvent de tous les crépuscules. L’aube, comme une promesse…"

Patrick Bonté, Direction générale et artistique

La recherche et la création artistique répondent aux envies d’autre chose, elles sont un phare à l’horizon. C’est ce combat contre l’obscurité que le festival propose au travers de spectacles engagés, plein d’imagination et de talent.