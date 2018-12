Lancement du festival artistique Connexion BXL qui se déroulera du 14 au 22 décembre

Connexion BXL, un nouveau festival artistique misant sur l'interconnexion de Bruxelles avec le monde, a présenté vendredi son programme aux Kaaistudio's. Des artistes originaires d'Afrique, du Moyen-Orient et de la Belgique offriront des spectacles de théâtre et de danse dans différents lieux culturels bruxellois entre le 14 et le 22 décembre.

Ce festival a été mis sur pied en collaboration avec le Kaaitheater, le KVS, le Beursschouwburg, Bozar, RITCS et la Jazz Station, lieux où se tiendront les spectacles. Il mise sur des échanges et une coopération de nature intercontinentale avec des artistes non européens pour démontrer l'interconnexion de Bruxelles avec le monde. Le président de Connexion BXL, Jan Goossens le voit comme "un festival cosmopolite pour Bruxelles la cosmopolitaine". Il défend que "le monde actuel fait déjà partie intégrante de la réalité bruxelloise et que l'inclusion locale peut également être favorisée par le renforcement de l'implication culturelle internationale".

Connexion BXL est soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre. "Grâce à ce festival, Bruxelles, cette ville si diverse et si attachée à la culture, s'affirme davantage encore dans le monde du théâtre et de la danse", souligne Sven Gatz, ministre flamand de la Culture. Bianca Debaets, secrétaire d'Etat en charge de la Coopération au développement, motive son soutien à l'ASBL Connexion depuis plusieurs années par le fait que "cette dimension interculturelle, nous la goûtons au quotidien dans notre ville et lui offrons également un prolongement à travers notre politique de coopération au développement".

Au programme, des œuvres de Kinshasa, Ramallah, Haïfa, Tunis, Bamako et Durban, avec notamment la chanteuse malienne Rokia Traore dans le spectacle de théâtre en musique "Dream Mandé-Djata" qui raconte, sur fond de chansons des Griots, des musiciens et poètes de l'Afrique de l'Ouest, l'épopée du roi Soundiata Keita, l'unificateur du grand royaume du Mandingue au XIIIe siècle. L'artiste malienne Fatoumata Bagayoko présentera aussi son spectacle de danse "Fatou t'as tout fait". Le chorégraphe Pepe Elmas Naswa s'est lui inspiré d'une danse des rues de Kinshasa pour produire son spectacle "Dans la peau de l'autre". Jolie Ngemi opposera le langage de la danse populaire congolaise aux codes de la danse contemporaine occidentale dans son spectacle "Identity n'a ngai". Le metteur en scène Michael Disanka présentera à quelques jours des élections dans son pays "Sept mouvements Congo", un spectacle qui questionne les répercussions des récentes évolutions sociales et politiques congolaises. Avec "Radio No Frequency", une émission palestinienne à l'humour mordant se fera une place sur scène. Le pianiste palestinien Faraj Suleiman reverra son répertoire avec les jazzmen belges Jon Birdsong, Anneleen Boehme et Simon Segers.