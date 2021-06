Lancement ce 1er juillet du festival d’humour "Il est temps d’en rire" au lac de Genval

Depuis un an, c’est dans le cadre enchanteur du lac de Genval que Thibaut Nève et David Hellebrandt organisent leur nouveau festival d’humour. "Il est temps d’en rire" est en effet né l’année dernière, en pleine crise sanitaire, pour retrouver un public fragilisé par des mois de confinement. Conformément aux mesures sanitaires et à la météo normalement agréable du mois de juillet, le festival se déroule en plein air, dans le superbe cadre du parc de l’hôtel Martins.

Dès ce 1er juillet jusqu’à début septembre, une quarantaine d’artistes sont attendus. Du spectacle humoristique au spectacle-promenade en passant par la comédie familiale, il y en aura pour tous les goûts. Même l’équipe de MOTAMO, maître du spectacle d’impro, fera l’honneur de sa présence. Les spectateurs, confortablement installés dans des transats, pourront profiter d’une véritable création artistique, en live cette fois. Un bar et un espace de restauration bio et locale sont également prévus, dans le respect des normes sanitaires.

After-movie de l’édition 2020 :