La réalité des personnes intersexes au centre du festival « Tous les genres sont dans la culture »

drapeau intersexe : le violet est l'addition du bleu et du rose, le cercle fermé symbolise la plénitude, le jaune est non associé aux rôles de genre. © Tous droits réservés

Le festival " Tous les genres sont dans la culture " est unique. Mélange de rendez-vous artistiques et de pédagogie, depuis plus de 10 ans il sensibilise le public à la pluralité des genres, aux transidentités et aux intersexuations. Organisé par l’association Genres Pluriels, le festival ouvrira sa 12e édition ce 26 octobre : Journée internationale de visibilité intersexe.

3 images affiche de la 12e édition du festival. © genres pluriels

Si les transidentités sont mieux connues et acceptées dans la société, grâce entre autres à des personnalités du show business, de la mode ou de la sphère médiatique voire politique, il est une catégorie de personnes complètement invisibilisée : les personnes intersexes qui représentent pourtant 1,7 % de la population. Nous en avons tou.te.s rencontrés. Quelques personnalités comme l'athlète Caster Semenya et la mannequin belge Hanne Gaby Odiele ont permis - parfois malgré elles- de donner un peu de visibilité à des personnes dont le corps est considéré le plus souvent comme anormal ou devant être "rectifié" parce qu'en dehors de la binarité sociale du masculin et du féminin. Faire reculer l’ignorance sur les intersexuations Le i de LGBTQI représente les personnes intersexes. Elles sont inclues dans le "package", comme appartenant à une minorité discriminée non pas sur base de l’orientation sexuelle ou du genre, mais sur base des caractères sexuels. Dans sa brochure d’information, Genres Pluriels précise : Les personnes intersexes sont des individu∙e∙s né∙e∙s avec des caractéristiques sexuelles (telles que les chromosomes, les organes génitaux, ou bien encore la structure hormonale) ne correspondant pas entièrement aux catégories mâle ou femelle, ou appartenant aux deux en même temps. […] Ces variations innées, naturelles peuvent être multiples : les organes génitaux internes et/ou externes, les structures hormonales et/ou chromosomiques peuvent ne pas correspondre aux attentes médicales et sociales, tout comme d’autres caractéristiques sexuelles telles que la masse musculaire, la répartition de la pilosité ou encore la stature [...] Elles (les variations) peuvent apparaître à différents moments : en période prénatale, durant l’enfance, à la puberté ou à l’âge adulte. "

Théâtre, cinéma, ateliers, rencontres pour ce festival " Tous les genres sont dans la culture " Le festival se déroule du 26 octobre au 23 novembre à Bruxelles, Liège, Cuesmes, Tournai et Verviers. L’événement sera la création de la pièce Les Variations Silencieuses de la Cie Ah mon Amour ! L’histoire de Gaëlle, un·e enfant intersexe née fille mais qui développe les caractères sexuels masculins à la puberté. Autour de Gaëlle, une multitude de personnages, les parents pas d’accord entre eux, les experts médicaux etc. L’histoire fictionnelle est complétée par des témoignages de personnes intersexes dont on entend les expériences de vie. A travers elles et eux, ce sont les mutilations génitales subies par certains enfants intersexes et les traitements hormonaux effectués sans nécessité de santé et sans consentement éclairé, l’accès au dossier médical, le tabou, la solitude, les discriminations à l’école etc. qui sont évoqués. Mais on nous promet que le rire, la légèreté et la poésie sont au rendez-vous, par exemple à travers les textes d’Isabelle Wéry qui donnent voix à Gaëlle, l’adolescente dont tout le monde parle mais que personne n’écoute.

3 images Clémentine Delait, La Femme à Barbe © Tous droits réservés

Ciné-débat intersexe : Un poil différent·e Sommes-nous devenu.e.s plus ouvert.e.s à la différence de l’Autre qu’il y a un siècle ? ce sera la question du débat qui suivra la projection du documentaire Un poil différent·e ( https://player.vimeo.com/video/237086242?title=0&byline=0&portrait=0) qui retrace l’histoire de La Femme à Barbe, Clémentine Delait devenue une célébrité internationale durant la Belle Epoque grâce à sa fameuse pilosité. L’incroyable destinée de cette femme, née dans un petit village des Vosges, nous permet aujourd’hui de nous interroger sur la question de l’émancipation de la femme et celle du genre. Le cinéma sera encore au menu avec deux séances intégrées au festival Pink Screens qui se tiendra au cinéma Nova à Bruxelles du 12 au 21 novembre. Et des ateliers de Sensibilisation aux Transidentités et Intersexuations sont prévus à Tournai et Bruxelles. En pratique : Pour tous les événements, les lieux, les dates : https://www.genrespluriels.be/Le-programme-du-festival-en-un-coup-d-oeil-1081