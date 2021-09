La Nuit du Hurlu à Mouscron

Située en plein cœur de Mouscron, la Grand Place et son Hôtel de Ville accueille un spectacle monumental mêlant artistes et vidéo-mapping ! Chaque soir, du 27 septembre au 3 octobre 2021, " La Nuit du Hurlu " fera la part belle à l’histoire et au folklore de la cité mouscronnoise à travers une création signée Tour des Sites.