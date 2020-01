La Nuit des idées est de retour le 30 janvier à Bruxelles et à Liège

La Nuit des idées est de retour pour une quatrième édition qui aura lieu le 30 janvier prochain à Bruxelles et à Liège. Il s'agit d'une nuit pour découvrir, apprendre et dialoguer.

Une fois par an, la Nuit des idées propose le temps d'une soirée, de dialoguer autour des grand enjeux de notre temps en compagnie d'invités. Cette nuit a lieu au même moment, à plus de 150 endroits différents. Aux quatre coins du monde, elle rassemble des philosophes, des écrivains, des chercheurs, des intellectuels, des étudiants, des lanceurs d’alerte, des artistes et des personnalités politiques pour créer le débat avec le public.

Une Nuit des idées à Bruxelles et à Liège

Le thème de cette quatrième Nuit des idées à Liège (Université et Théâtre de Liège) et à Bruxelles (BOZAR) est "Être vivant". Ce thème place au coeur de cette édition 2020 la question des équilibres écologies et de la relation de l’homme au monde et aux autres espèces, dans un contexte global d’effondrement de la biodiversité. Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations technologiques sur les frontières entre l’homme et la machine ainsi que sur les modifications du vivant et l’avènement de l’intelligence artificielle.

" Être vivant " c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde du vivant ? En quoi " être vivant " nous oblige-t-il à passer à l’action ?

Bruno Latour (philosophe et sociologue), Nathalie Ergino et Ann Veronica Janssens (cofondatrices du " Laboratoire espace et cerveau "), Camille de Toledo (essayiste et écrivain) accompagné par Maud Gripon (comédienne), Gilles Clément (paysagiste et écrivain), Youth for Climate (mouvement de jeunes qui se mobilisent pour le climat, l’environnement, et l’écologie), Félicien Bogaerts (fondateur du média " Le Biais Vert " et animateur à la RTBF), Emmanuelle Grangier (artiste et chorégraphe, fondatrice de la compagnie P.A.S.) accompagnée par deux robots Poppy Ergo, Pascal Claude (journaliste et animateur de " Dans quel monde on vit " à la RTBF) et Laurent de Sutter (philosophe et essayiste) échangeront tout au long de La Nuit des idées à travers des débats, lecture et performance.

Infos pratiques:

La Nuit des idées en Belgique est organisée par l’Ambassade de France en Belgique, en partenariat avec BOZAR et l’Alliance Française Bruxelles-Europe, et en collaboration avec Jeunesse et Arts Plastiques (JAP) et La Première (RTBF). La Nuit des idées est soutenue par l’Institut Français, Thalys et Villo.

L’entrée à La Nuit des idées est gratuite mais l’inscription est obligatoire (dans la limite des places disponibles) : https://www.bozar.be/fr/activities/162832-la-nuit-des-idees

Informations et programme : www.francebelgiqueculture.com - www.lanuitdesidees.com

Rejoignez l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/976140272785116/