La nouvelle saison de la Maison Culturelle d’Ath (MCA) est lancée !

La MCA s’entoure de compagnies devenues amies et fidèles du public : le Collectif Mensuel (Sabordage et Blockbuster), les Karyatides (Carmen), Belle de Nuit (La Vraie Vie d’Adeline Dieudonné), Véronique Gallo, Alex Vizorek, le Théâtre de la Toison d’Or, le Théâtre Jean Vilar, la Comédie de Bruxelles, le Théâtre de Poche, le Festival de Liège, le Public, la Compagnie Chaliwaté, Jean-Luc Piraux, les Déménageurs…

La saison commence fort en musique avec le trio de choc féminin Tibidi, le quintet à cordes à deux violoncelles Ensemble Ontano, le quartet folk Sages comme des Sauvages et Alexandre Cavalière Trio. Et suivront en cours de saison : Les Innocents, Diane Tell, L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège ou encore Power Shake Orkestrash.

Le public aura aussi le plaisir de découvrir, entre autres, La Vrille du Chat (du cirque acrobatique pour toute la famille), Edmond ou encore Désobéir et Final Cut, les coups de cœur de l’équipe au Festival d’Avignon 2019. Sans oublier des découvertes comme Sages comme des Sauvages, les Midis de la Poésie, ou encore les nombreuses pépites pour le jeune public et la famille !

Nombre des spectacles programmés ont été nominés dans le palmarès des prix Maeterlinck :

Dimanche / Cie Chaliwaté, Les émotifs anonymes / Le Public de Philippe Blasband avec Charlie Dupont et Tania Garbarski, Ni oui ni non bien au contraire de la Compagnie Arts et Couleurs, Un Silence ordinaire, Le Champ de Bataille de Jérôme Colin avec Thierry Hellin, Rage Dedans de et avec Jean-Luc Piraux, Home de Magrit Coulon…

Autant de propositions prometteuses de retrouvailles et de découvertes artistiques !

Mais aussi des ateliers d’arts plastiques et d’arts de rue, des expositions, des films au cinéma L’Écran…

Plus d’infos sur www.maisonculturelledath.be