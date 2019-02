"La musica deuxième", deux acteurs lumineux pour une belle partition signée Marguerite Duras

Catherine Salée, l'inoubliable mère d'Adèle dans le film d'Abdellatif kechiche, et Yoann Blanc, (Une part d'ombre) illumine la scène du Théâtre de Namur dans un tête à tête à propos de l'amour, de la relation, de la séduction, et de la rupture.

C'est une histoire d'amour, ou plutôt ce fut une histoire d'amour, le divorce va être prononcé, et le couple va décider de se parler et d'essayer de comprendre ce qui les a perdu. Le texte de Marguerite Duras parle à tous les couples, et raconte à travers une histoire, notre société. Elle tente aussi d'expliquer les raisons d'une rupture, mais les raisons sont multiples...

Rencontre avec Catherine Salée et Yoan Blanc