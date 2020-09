La maison de la culture de Tournai a lancé sa saison 2020-2021 : ensemble, c’est tout !

Epinglons quelques-uns des moments forts. La saison s’ouvre avec Tchaïka, dans le cadre du Festival Découvertes Images et Marionnettes, adaptation de "La Mouette" de Tchekhov, meilleur seul en scène et comédienne aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020.

Cette semaine-là, première des "créations maison" de la maison de la culture : "NORMAL" d’Isabelle Darras/After Party//Cie, un récit fantaisiste ancré dans la réalité sociale qui mêle marionnettes, objets et vidéos.

Myriam Saduis revient avec Final Cut, spectacle qui interroge les héritages du passé, carton plein la saison dernière aux Prix Maeterlinck de la Critique : meilleure interprétation et meilleur spectacle.

Farce douce-amère : C’est pas la fin du monde de Julie Remacle et Cédric Coumans, une ode à la générosité et à la beauté du monde.

En théâtre toujours, Toutes les choses géniales de Arnaud Anckaert/Théâtre du Prisme, spectacle qui aborde le suicide, mais surtout célèbre la vie.

Autre "création maison", Des caravelles et des batailles, cette fable de Benoît Piret et Eléna Doratiotto raconte le rapport au temps et les rapports humains d’une communauté qui évolue loin de l’agitation du monde.