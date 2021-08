La diversité entre en scène à Broadway

Il souffle un vent de changement à Broadway. Dans le sillage de Black Lives Matter, les professionnels du spectacle multiplient les initiatives pour monter des productions davantage à l’image de la société américaine. Décryptage.

Il était attendu avec impatience. Certains des protagonistes les plus puissants de Broadway ont récemment signé un accord visant à lutter contre l’absence de diversité dans le secteur. Ce document a été élaboré avec l’aide de Black Theatre United, l’une des nombreuses organisations militantes créées l’année dernière après la résurgence du mouvement Black Lives Matter. Parmi ses membres fondateurs figurent des personnalités emblématiques du théâtre américain comme Billy Porter, Brian Stokes Mitchell et Audra McDonald.

Les signataires du document, intitulé "A New Deal for Broadway", se sont engagés à suivre des programmes de formation et de mentorat en matière de diversité, mais aussi à procéder à toute une série de changements dans l’industrie du spectacle vivant. Ils ont déclaré favoriser l’embauche de "créateurs issus de groupes historiquement exclus et sous-représentés dans [le] secteur dans chaque nouvelle équipe de création, quel que soit le sujet du spectacle" ; ainsi que des "coachs de sensibilité raciale". Le texte mentionne également l’élaboration de nouvelles règles de diversité pour les Tony Awards et la fin des stages non rémunérés.

"Pendant trop longtemps, les artistes, les créateurs de théâtre et les techniciens noirs de tous les secteurs de notre industrie ont été soumis à un racisme systémique et interpersonnel qui a nui à leur vie et à leur carrière et nous a tous affaiblis", peut-on lire dans "New Deal for Broadway". "Nous savons que nous devons faire mieux, et nous nous engageons à nous pencher sur le changement".

A lire aussi : Daphné Huynh, comédienne, dénonce le manque de représentation des acteurs Asiatiques au cinéma