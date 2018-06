La deuxième "Parade des Fous Flottants" aura lieu dimanche à Namur

La deuxième "Parade des Fous Flottants" se déroulera ce dimanche 1er juillet de 14h00 à 17h00 sur la Sambre, du Quai de l'Écluse au Quai Novèle à Namur. Depuis les berges, le public sera invité à admirer un cortège d'embarcations "folles et inédites" réalisées par des citoyens, artistes ou non, à la suite d'un appel à participation.

Cette organisation est une initiative de l'association "Les Fous Flottants", composée de passionnés de culture qui souhaitent utiliser l'eau comme un moyen de "ré-enchanter le monde". Au delà du divertissement, la parade vise à stimuler la créativité des citoyens en leur donnant l'occasion de contribuer de manière active à un projet culturel. Chaque participant a eu accès à des ateliers thématiques d'assistance technique et d'aide à la création en vue de pouvoir construire son embarcation dans les meilleures conditions. Afin de s'assurer de l'aspect artistique du défilé, les organisateurs ont également fait appel à des artistes pour la réalisation d'une partie des embarcations.

A long terme, le but est "d'instaurer une manifestation annuelle permettant à la Ville de Namur de s'affirmer en termes de culture, de tourisme et de patrimoine". A l'avenir, le collectif "Les Fous Flottants" souhaite également impliquer les écoles d'art, de design et d'enseignement technique de Wallonie, puis de toute la Belgique, avec comme ambition finale de créer un réseau artistique à l'échelle internationale.

Cette année, en marge de la parade, le public aura également droit à une animation gratuite: un atelier destiné à leur expliquer comment fabriquer des produits écologiques.