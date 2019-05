''La dernière saison du Cirque Plume'', drôle, émouvant, magique et poétique

Le Cirque Plume ce sont 40 années de passion et de rencontres avec le public. La troupe est constituée en 1980, modestement, et va grandir et voyager. C’est à Patrick Colpé, directeur du Théâtre de Namur que l’on doit sa fidélité à la Belgique. L’aventure commence en 2000 avec Mélanges (opéra plume)” sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur, puis ils reviennent en 2005 avec Plic Ploc, et en 2016 avec le merveilleux Tempus Fugit, une ballade sur le chemin perdu, celui-là dans les murs du théâtre namurois.

Pour la dernière saison, qui est aussi le dernier spectacle de l’histoire du cirque, une collaboration s’est écrite entre le théâtre de Namur et le Jean Vilar et c’est l’Aula Magna qui ouvre ses portes, pour clore une histoire qui aurait eu 40 ans en 2020. Pas de nostalgie dans cette dernière saison, mais de l’humour.

A l'Aula Magna à LLN jusqu'au 19mai

Pierre Kudlak l’un des fondateurs et comédien au micro de Christine Pinchart…