"La convivialité", au Théâtre de Namur, une conférence-spectacle qui commence par une dictée

Arnaud Hoedt et Jerôme Piron sont linguistes et prof de Français. Leur spectacle "La convivialité" commence par une dictée. Le public est accueilli avec un carton, une feuille et un crayon. Le carton est destiné à voter pour ou contre le fait d'orthographier un mot autrement, et la feuille va servir à rédiger une courte dictée. Six phrases très faciles, mais une entrée en matière qui provoque un peu de stress chez les spectateurs. Pour certains il s'agit d'un très mauvais souvenir...

Jusqu'au 27 avril au Studio du Théâtre de Namur et le 25 avril dans "L'invitation" sur La Trois