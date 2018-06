La Compagnie namuroise Victor B fête ses 25 ans d'existence dans son "peluches-truck"

Jean-Michel Frère a créé la Compagnie Victor B il y a 25 ans, avec un seul en scène intitulé Victor B, et le jeu de René Georges. Parmi les spectacles et figures marquantes de cette épopée, pointons Bashkim et Cécile de France pour le Hip Hop, Philippe Vauchel pour avoir anéanti les codes classiques du théâtre, et d'autres fidélités comme Nicolas Buysse, Ingrid Heiderscheit ...

La nouvelle version du spectacle "Francis sauve le monde", dans son peluches truck, sera aux Abattoirs de Bomel du 29 juin au 1er juillet, dans le cadre d'un week-end festif.

Rencontre avec Jean-Michel Frère qui revient sur la genèse de ce projet, en 1993...