La comédie musicale sur Michael Jackson ira directement à Broadway

"Don't Stop 'Til You Get Enough", la nouvelle comédie musicale dédiée à la carrière du "roi de la pop" qui devait débuter à Chicago en fin d'année ne passera pas par la troisième ville américaine, elle ira directement à Broadway à l'été 2020.

Les héritiers de Michael Jackson et Columbia Live Stage avaient annoncé le mois dernier que cette nouvelle comédie musicale se produirait en premier lieu à Chicago à l'automne, or, ils viennent de révéler que les dates précédant les représentations de Broadway ont été annulées. Ils relient cette annulation à des "difficultés de programmation découlant de la récente grève 'Actors Equity'", qui s'est terminée le 8 février et qui a empêché certains membres du syndicat d'artistes à participer aux répétitions.

Ils ont par ailleurs précisé le calendrier des représentations, notamment la première prévue à Broadway.

"Don't Stop 'Til You Get Enough" permettra de découvrir les coulisses de la tournée Dangerous Tour de 1992, avec au programme plus de 25 hits de l'interprète de "Billie Jean".

L'écriture du spectacle a été confiée à Lynn Nottage (lauréate du Prix Pulitzer notamment pour sa pièce "Sweat"). Il sera mis en scène et chorégraphié par Christopher Wheeldon, qui a remporté un Tony Award en 2015 pour ses chorégraphies sur "Un Américain à Paris".