La 9ème édition du Festival Emulation se fera 100% en ligne

L’édition 2021 du festival Émulation aura bien lieu, mais sous forme de streaming, coronavirus oblige. Un spectacle live sera proposé chaque jour.

Le Festival Émulation, c’est une fenêtre ouverte sur la Création et sur les artistes fraîchement diplômés des Écoles de Théâtre et Conservatoires belges francophones. Il est organisé tous les deux ans, en alternance avec le Festival Pays de Danses.

La 9ème édition démarrera le 26 avril et sera donc 100% en ligne. Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, et organisateur: "On a mis les spectacles à 21 heures. Donc vous êtes chez vous, vous avez le temps de manger, de vous mettre dans un bon fauteuil et de vous dire, maintenant, je vais assister à un spectacle comme il y a quelques mois. Ça va vous donner aussi la mémoire de ce que c'est que d'aller au spectacle, et la troisième chose, c'est aussi soutenir tous ces artistes, toutes ces techniciennes et tous ces techniciens qui ont travaillé depuis longtemps, et de leur reconnaître le travail qu'ils ont fait, et ça, je pense que c'est extrêmement précieux pour toutes celles et tous ceux qui ont continué à exercer leur art, car pour exercer un art et pour être toujours au mieux de sa forme, il faut continuer à le pratiquer, continuer à le partager avec d'autres".

Le festival Émulation se déroulera du 26 au 30 avril. Cinq spectacles de cinq jeunes compagnies sont proposés. Le programme complet est disponible sur www.theatredeliege.be