L'Ésac sur le devant de la Senne

Parmi les têtes pensantes de l’infrastructure, Thomas Loriaux, gréeur et prof en techniques d’accroche, parle du bâtiment non sans une certaine fierté : "Nous avons enfin pu réaliser ce que nous voulions mettre en œuvre depuis 20 ans", résume-t-il. "Tout projet de ce genre a ses aléas. Mais ici on a pu préserver les fondamentaux des besoins techniques jusqu’au bout de la conception." Parmi les grandes réussites de l’endroit, Thomas cite notamment l’éclairage de la chaufferie, cet ancien bâtiment du Ceria dont les hautes baies vitrées ont pu être conservées. "On a rarement vu une salle de répétition avec une aussi belle lumière naturelle, que nous avons su canaliser afin de limiter les ombres", nous montre-t-il. Autre grande fierté de cet espace : sa passerelle. Située sous les combles, celle-ci permet un ajustement illimité de chaque agrès nécessaire à la formation des étudiants.

Le bâtiment est impressionnant, tant par ses volumes que par ses fonctionnalités, et fut pourtant construit en temps record : 1 an et 4 mois de travaux pour 3.450 m² de salles d’entraînement, classes théoriques et autres locaux administratifs. L’Esac se déploie désormais dans un double volume qui allie l’ancienne "chaufferie" évidée et revisitée de fond en comble, et une aile toute neuve. On suit Oriane et Frank, d’escaliers en recoins, pour découvrir une infrastructure "complète", disposant notamment de 3 chambres pour accueillir les professeurs invités qui, comme les élèves (dont nos guides), viennent parfois de loin.

Reconnue officiellement en 2003 comme 16e école supérieure des Arts en Fédération Wallonie-Bruxelles, au même titre que les Conservatoires par exemple, l’Ésac s’était en effet établie à Auderghem dès le début des années 90, dans le hall magnifique mais très sollicité du Centre scolaire du Souverain. "L’ancien lieu avait peut-être plus de cachet mais ici, on a envie d’investir, d’user l’espace", nous confie Oriane Lautel, trapéziste en deuxième année d’études. C’est elle qui nous fait découvrir les lieux, accompagnée de Francisco Alvarez Lopez, "Frank" pour les intimes. Lui aussi est en deuxième, et se spécialise en sangles. Et tous deux ne cachent pas leur joie d’étrenner semblable outil.

La chaufferie - © François Dethor

Troisième "choc" de taille, après la vision d’ensemble et la grâce de la chaufferie : le Studio, énorme hall offert à toutes les transformations et équipé (notamment) d’une fosse à mousse, outil indispensable à l’expérimentation acrobatique, "très protecteur pour le corps", explique Thomas Loriaux – et impératif pour tout lieu d’enseignement circassien de haut niveau.

À l’étage, deux salles sont disponibles pour les entraînements en solo. "Nous avons gagné en liberté avec ces nombreux espaces", estime Frank. "On peut par exemple se rendre dans la salle de danse, mettre de la musique et faire des recherches sur nos mouvements. Tout est plus grand, plus propre, plus neuf." Salle de musculation, studio musical, salle de pause et même une pièce dédiée à la couture : la visite confirme cette invitation au travail.

Le défi de la nouvelle implantation pourrait être sa localisation, plus éloignée du centre qu’Auderghem. Mais ce calme a aussi ses atouts : "À Auderghem, nous n’étions pas seuls, ce qui amenait beaucoup de vie et nous permettait de ne pas être coupés du monde. Mais au niveau de la concentration dans le travail, et surtout dans les étapes de recherche, on a beaucoup gagné", commente Philippe Vande Weghe, professeur de jonglerie. Et l’équipe compte bien montrer le chemin aux visiteurs de temps à autres, notamment lors de présentations publiques de travaux d’étudiants – le Studio s’y prête parfaitement.

Tout est là… et tout est à inventer. "On peut enfin faire du bruit dans déranger personne", rigole Virginie Jortay, la directrice, qui ajoute : "On est chez nous mais pas encore tout à fait : on rentre dans le confort, mais on sort de notre zone de confort. Il faut le temps d’apprivoiser le lieu. Mais je vois tout ce qui est possible ici : on est dans un creuset, on peut inventer des choses."

Par cette nouvelle infrastructure, l’Ésac se dote tout simplement d’un espace adapté au développement de son enseignement reconnu internationalement, qui attire chaque année plus de candidats circassiens talentueux. "Ici, on est surnourris !", glisse Oriane Lautel. "On apprend énormément. Notre corps imprime plein de choses, surtout au niveau technique. Grâce à mon professeur de trapèze, je peux acquérir des compétences qui seront déterminantes pour la suite." Car c’est l’heure du cours, et il n’est pas question de se laisser distraire !