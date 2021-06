L’école du Cirque fête ses 40 ans avec des spectacles tout le week-end

L’Ecole de Cirque de Bruxelles a 40 ans. Que de réalisations en quatre décennies ! Des générations de circassiens formés. Des enfants, des adolescents initiés aux disciplines du cirque, sensibilisés à ses valeurs, à sa dimension humaine et fédératrice. Pour fêter ce bel anniversaire, l’école organise 3 soirées du 24 au 26 juin à Tour et Taxis.

Des centaines d’animateurs formés pour les accompagner, des publics riches et variés accueillis au cœur de l’école selon les spécificités de chacun, tel Handicirque. Un centre de funambulisme qui apprivoise les hauteurs de la gare maritime. La liste des initiatives heureuses est longue et témoigne de l’énergie déployée au fil du temps par le fondateur de l’école, Vincent Wauters, et son équipe. Y croire encore. Rêver encore. Ce pourrait être le leitmotiv de cette structure implantée dans le quartier maritime.

Au programme, une exposition vivante et itinérante, des tables rondes, les spectacles de la Formation pédagogique et de Handicirque. Enfin, le dimanche 27 juin, l’école proposera sa traditionnelle journée portes ouvertes.