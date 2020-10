L’art urbain et la virtuosité explosent dans "ABSTRKT", au centre culturel René Magritte

Quatre artistes aux profils et parcours différents se rencontrent sur scène dans " ABSTRKT ", spectacle musical original. En effet, un graffeur et trois danseurs y font la part belle à la culture urbaine, mêlant influences et disciplines.

La danseuse Giulia Piana et son style atypique font exploser les frontières parfois rigides du monde de la danse, passant du break au hip-hop girly en passant par la danse classique. Né à Caracas, Enano Speedy Angels apporte une touche sportive au spectacle, puisqu’il a longtemps pratiqué les sports de combat, notamment le karaté. Il amène aussi avec lui d’autres influences comme la danse afrocaribéenne.