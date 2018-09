L'apnéiste Julie Gautier nous offre une respiration dans AMA

La vidéo de danse qui a fait le tour du web est une double performance artistique et sportive. Avec celle-ci, Julie Gautier repousse les frontières du réel.

Julie Gautier est une championne d’apnée mais aussi désormais danseuse et réalisatrice de séances filmées dans l’eau. C’est sur la chaîne YouTube de son compagnon ex-champion du monde d’apnée, Guillaume Néry, qu’elle publie ses courtes vidéos hypnotisantes. Celle qui a particulièrement fait parlé d’elle a été mise en ligne il y a 6 mois et compte 1,3 millions de vues. Durant 6 minutes 30, on y voit l’apnéiste danser sous l’eau, debout, dans une robe noire flottante. Avec une grâce inouïe, elle se meut au fond de la piscine, de façon totalement naturelle. Julie Gautier donne l’impression incroyable qu’elle danse sur la terre ferme, et l’on en oublie presque qu’elle est en train d’effectuer une performance. Le film qu’elle a nommé “Ama” est d’une beauté incandescente à la double lecture, qui va chercher à la fois dans l’artistique, le sport et le surhumain.

"Ama est un film sans parole qui raconte une histoire que chacun peut interpréter à sa manière, selon son propre vécu, tout est suggéré, rien n’est imposé.

J’ai voulu mettre dans ce film ma plus grande douleur en ce monde. Pour qu’elle ne soit pas trop crue je l’ai enrobée de grâce. Pour qu’elle ne soit pas trop lourde je l’ai plongée dans l’eau.

Je dédie ce film à toutes les femmes du monde."

Julie Gautier

La chorégraphie est signée Ophélie Longuet, décédée lors d’un accident il y a quelques semaines.