Jouer avec l’espace public pour le rendre plus attractif c’est le dada de Geoffroy Mottar t qui depuis quelques années fleurit les statues de Bruxelles pour attirer sur elles l’œil des passants qui ne les voyaient plus.

Mardi 27 mars : "Apparitions, disparitions et autres mouvements"

L'Agenda de L'Invitation, du 26 au 30 mars - © Tous droits réservés

Le duo scénariste et dessinateur, Philippe de Pierpont et Eric Lambé, collabore depuis près de 20 ans et travaille autour de l’émotion, de l’indicible au travers d’une abstraction graphique. Leurs œuvres racontent le quotidien avec très peu de dialogue mais beaucoup de rythme grâce à la juxtaposition des cases. Leur dernier album,"Paysage après la bataille", a obtenu le Fauve d'or au festival d'Angoulême 2017. Un recueil de leurs 3 premiers ouvrages "Alberto G.", "La pluie" et "Un voyage" vient de paraître sous le nom d’"Apparitions, disparitions et autres mouvements".