"King Kong Théorie" remonte sur les planches

C’est le succès de l’année dernière au TTO, l’adaptation du manifeste féministe et nécessaire de Virginie Despentes joue à nouveau les prolongations du 7 novembre au 1er décembre.

Voici notre chronique de l'année dernière :

"King Kong Théorie", c’est le nom d’un essai cash de Virginie Despentes publié il y a un peu plus de dix ans. Entre autobiographie et réflexions sociétales, l’auteure y décrit l’environnement patriarcal dans lequel nous vivons, qui construit des rôles genrés prédéfinis et reproduit sans cesse les mêmes schémas inégaux. "King Kong Théorie" est un ouvrage de vulgarisation féministe punk nécessaire et intemporel, publié à une époque où le mouvement essayait de repartir après l’essoufflement des années 70. Aujourd’hui encore, alors que le féminisme fait à nouveau partie des sujets d’actualité, la lecture de l’essai s’avère particulièrement éclairante.

L’adaptation s’était déjà jouée en 2017 au TTO et devant le succès, l’équipe remet le couvert pour notre plus grand plaisir. Porté sur les planches par Julie Nayet, "King Kong Théorie" version théâtre suit les pas de Virginie Despentes avec une interprétation puissante et très politique et une mise en scène brute et totalement en phase. Le spectacle suit les chapitres du livre et se découpe en six actes portant au devant de la scène des thématiques fortes tels le viol, la prostitution ou le porno. Les comédiennes Marie-Noëlle Hébrant, Maud Lefebvre et Delphine Ysaye sont tantôt drôles, tantôt touchantes mais toujours percutantes. En s’appropriant le texte et l’histoire de l’auteure de Vernon Subutex, elles font aussi de ce combat féministe le leur et celui de chaque femme. Une pièce qui résonne comme un appel à la réappropriation identitaire pour les femmes comme pour les hommes, une invitation à la prise en main de son destin sans conditionnement sociétal.