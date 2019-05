KFDA 2019.CARNET DE ROUTE 1. Danses toutes ! (avec bonus hors Kunsten, « Stretch » d’ Isabella Soupart)

Avec « Cria » les danseurs des favelas sont toujours là et le propos est explicitement politique, comme acte de résistance au régime Bolsonaro. Mais c’est l’art populaire des favelas qui règne sur le plateau, une formidable énergie communicative, encadrée et disciplinée par Alice Ripoll. Au centre, les danses qui font fureur dans les favelas, la samaba et la break dance mais surtout le « pasinho », une sorte de funk carioca, qui permet des concours de virtuosité individuelle et collective. Mais, avec ou sans musique, la place est aussi laissée à des réflexions, sur la vie du groupe et ses contradictions On passe de la joie frénétique à la mélancolie et à l’agressivité de ces « crias », gosses de Rio, aux sexualités complexes. Avec une interrogation sur le genre dont un incroyable solo de danse convulsive centré sur la coiffure féminine d’une jeune trans. De loin le spectacle le plus dynamique et drôle du Festival 2019 .

Il faudra s’y faire : le théâtre est à la portion congrue au KFDA. Sauf sI, après cette édition, encore redevable dans la majorité des spectacles à Christophe Slagmuylders, parti en septembre 2018 pour diriger les Wiener Festwochen, les nouveaux directeurs, Sophie Alexandre, Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi inversent ou infléchissent la tendance. Peu probable vu l’omniprésence de la danse et de la performance sur la scène flamande, en particulier bruxelloise. Mais ne boudons pas notre plaisir. Encore visibles :

François Chaignaud : Hommage à Hildegarde de Bingen. L’Ovni du Festival***

François Chaignaud Hildegarde von Bingen - © Anna Van Waeg

(Chapelle des Brigittines jusqu’au 19 mai)

François Chaignaud, fasciné par la musique ancienne nous avait déjà offert à Avignon une brillante démonstration de ses talents dans de surprenants « Romances inciertos ». Inspirés entre autres de Monteverdi, ils montraient l’étendue des talents du danseur et du chanteur dont le registre passe en souplesse du masculin au féminin.

Ici, dans la Chapelle des Brigittines, rendue à sa nudité, il fait résonner l’œuvre de la mystique abbesse allemande médiévale Hildegarde de Bingen dont les chants de louange divine sont rassemblés en une « Symphonie de l’Harmonie des révélations célestes ». François Chaignaud (chant et danse) et Marie-Pierre Brébant (bandura, synthèse de luth et de harpe) ont déchiffré l’énorme partition pour en faire un spectacle étrange de 2H30 en continu. Ils sont tous deux dénudés ce qui peut paraître étrange pour un chant liturgique. Le but n’est pas iconoclaste mais au lieu de la transcendance ils proposent l’immanence : le « souffle divin » peut émaner de deux humbles corps et le chant d’amour divin peut s’élever de cette chair qui le profère. Une fois qu’on admet ce principe on est bouleversé par l’énergie répétitive de cette prosodie qui date de près de 1000 ans et qui a inspiré le groupe électro rock suédois Garmana. Et le « personnage mystique » d’Hildegarde surgit aussi bien dans le « Nom de la Rose » d’Umberto Eco que dans un film de Margarethe von Trotta, sainte populaire et « docteur de l’Eglise » depuis …2012, après 1000 ans.

Dans la chapelle des Brigittines on vit, à même le sol, appuyé sur un petit dossier une émouvante expérience de transmission où François Chaignaud est un corps chantant plus qu’un danseur, soutenu par la bandura inspirée et précise de Marie-Pierre Brébant.