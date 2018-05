KFDA 2018. Milo Rau. "La Reprise". Alice Ripoll. "aCORdo". La passion du théâtre en partage.

La Reprise", de Milo Rau. L’intelligence de l’émotion.

A l’extrême fin de "La Reprise", consacrée au meurtre à Liège d’un jeune homosexuel, Ihsane Jarfi, un acteur s’avance vers nous, monte sur une chaise et une corde descend du plafond pour l’inviter à se pendre. Mais le noir se fait et la décision est renvoyée au public. Un "truc de théâtre", une "ficelle"? Plutôt une "chute", en forme de clin d’œil: "La Reprise" c’est en fait, dit Milo Rau une allégorie sur le rôle du public". Et dans ce drame; l’humour n’est jamais loin.

C’est le premier volet d’un manifeste esthétique, "Dogma", qui veut raconter" autrement les injustices sociales. On sent une "tendresse" pour les drames sociaux des frères Dardenne et de Ken Loach . " Mais pourquoi-dit Milo Rau- ce cinéma engagé n’intéresse plus les jeunes générations de cinéastes "

Il propose donc une autre vision et de nouvelles règles : en gros, tirer un maximum du minimum, entre cinéma et théâtre. Il se penche donc autant sur le métier d’acteur et la responsabilité sociale et collective que sur le meurtre homophobe proprement dit. Ihsane Jarfi et ses parents, sont pourtant bien présents. Le dialogue des parents est même un des moments les plus émouvants de l’ensemble, cette attente insupportable, dans la tendresse d’un couple, le soir du crime. L’assassinat proprement dit est d’une dureté effrayante. Mais on nous a tellement bien préparés, pendant une heure, à dire et redire, que tout ça "c’est du théâtre", et pas la "réalité" qu’on reste, de fait, un peu à distance. C’est le but assumé. Alors dans le meurtre d’Ihsane Jarfi le moment le plus "émouvant" ce n’est pas "l’action" des assassins de hasard mais le moment de "réflexion" qui suit. Son corps nu, inanimé, "exposé" de dos, comme un tableau, devient une "figure" silencieuse de la victime et une allusion intense au meurtre homophobe. Et comme un moment d’art qui transcende la réalité. C’est la théorie de " La Reprise " titre un peu abstrait de la pièce : "derrière" il y a les faits réels et "devant", leur "reprise", leur projection dans la réflexion, le futur, l’utopie, la transcendance.

Le meurtre de Jarfi est donc traité d’abord comme une simple "fatalité" une rencontre improbable, comme celle d’Œdipe et de son père. Tous les points de vue, celui de l’assassin compris sont proposés : c’est honnête, raisonnable et généreux. A nous, le public, de "juger" ou d’essayer de comprendre. Généreux aussi son traitement des acteurs professionnels et amateurs dont le travail collectif rend la performance homogène. Avec un hommage particulier à Tom Adjibi, parfait dans son "double rôle". Il analyse avec humour sa condition de mulâtre qui le prédispose à incarner une foule de "rôles" Et il assume magistralement le rôle délicat de la victime, émouvant et distant dans un drame de la cruauté. Avec un moment d’anthologie, le final où, "ressuscité", il entame d’une voix fragile un air célèbre de Purcell "Cold Blood" Let me, let me freeze again to death. Une magistrale "reprise" qui nous invite à aller "au-delà" du fait-divers tragique.

Au total un nouveau "grand" Milo Rau qui met à distance le drame pour nous émouvoir en profondeur. Un exercice d’intelligence narrative par un collectif d’acteurs habiles à exposer les rapports de force et les facettes du drame. Et un brillant "manifeste", parfois un rien trop didactique dans sa volonté "dogmatique" de rénover, radicalement les " Histoire(s) du théâtre ".