KFDA 2018. Carnet de route (1). Milo Rau. Alice Ripoll. Un théâtre actuel, fort, distancié.

La Reprise", de Milo Ra. Un drame, mis à distance, qui émeut en profondeur****

A l’extrême fin de "La Reprise", consacrée au meurtre à Liège d’un jeune homosexuel, Ihsane Jarfi, un acteur s’avance vers nous, monte sur une chaise et une corde descend du plafond pour l’inviter à se pendre. Mais le noir se fait et la décision est renvoyée au public. Un "truc de théâtre", une "ficelle"? Plutôt une "chute", en forme de clin d’œil: "La Reprise" c’est en fait, dit Milo Rau une allégorie sur le rôle du public". Et dans ce drame; l’humour n’est jamais loin.

En 2016, dans "Five Easy Pieces" il nous avait secoués en faisant "interpréter" par de tous jeunes acteurs l’affaire Dutroux. Il naviguait au-dessus d’un volcan sans tomber dans la lave. Après le thème hypersensible de la pédophilie, voici le thème tout aussi délicat de l’homophobie. Dans les deux cas ce qui intéresse Milo Rau c’est une expérience des limites posées à notre conscience sociale.

" La Reprise " c’est aussi le premier volet d’un manifeste esthétique, "Dogma", qui veut raconter autrement les fêlures de la société. On y sent une tendresse pour les drames sociaux des frères Dardenne et de Ken Loach . " Mais pourquoi-dit Milo Rau- ce cinéma engagé n’intéresse plus les jeunes générations de cinéastes "

Il propose donc une autre vision et de nouvelles règles : en gros, tirer un maximum du minimum, entre cinéma et théâtre. Il se penche donc autant sur le métier d’acteur et la responsabilité sociale et collective que sur le meurtre homophobe proprement dit. Ihsane Jarfi et ses parents, sont pourtant bien présents. Le dialogue des parents est même un des moments les plus émouvants de l’ensemble, cette attente insupportable, dans la tendresse d’un couple, le soir du crime. L’assassinat proprement dit est d’une dureté effrayante. Mais on nous a tellement bien préparés, pendant une heure, à dire et redire, que tout ça "c’est du théâtre", et pas la "réalité" qu’on reste, de fait, un peu à distance. C’est le but avoué, assumé. Qui n’empêche pas l’émotion, mais autrement. Ainsi, dans le meurtre d’Ihsane Jarfi le moment le plus "émouvant" ce n’est pas "l’action" des assassins de hasard mais le moment de "réflexion" qui suit. Son corps nu, inanimé, "exposé" de dos, comme un tableau, devient une "figure" silencieuse de la victime et une allusion intense au meurtre homophobe. C’est comme un moment d’art qui transcende la réalité. C’est la théorie de " La Reprise " titre un peu abstrait de la pièce : "derrière" il y a les faits réels et "devant", leur "reprise", leur projection dans la réflexion, le futur, l’utopie, la transcendance.