Kev Adams fête ses 10 ans de scène avec un nouveau spectacle

L'acteur et humoriste de 26 ans, qui s'était fait connaître du grand public dans l'émission "On n'demande qu'à en rire", fête ses 10 ans de carrière sur scène avec un nouveau spectacle intitulé "Sois 10 ans" en tournée en 2019.

Bachelier en 2009, Kev Adams est révélé dans l'émission "On n'demande qu'à en rire" avant d'entreprendre une carrière sur scène en 2010 avec "The Young Man Show". L'humoriste annonce renouer avec son premier amour 3 ans après son dernier one-man-show "Voilà, Voilà!" et revient en 2018 avec un nouveau spectacle en solo, "Sois 10 ans", dans lequel il aborde des sujets personnels comme sa famille, son intimité ou sa carrière.

Si Kev Adams avait partagé l'affiche du spectacle "Tout est possible" en 2016 avec Gad Elmaleh, c'est surtout pour ses rôles au cinéma que l'acteur et humoriste avait dernièrement rencontré de nombreux succès commerciaux. En 2015, il apparaissait notamment dans deux des plus gros succès du box-office français, avec "Les Prof 2" de Pierre-François Martin-Laval et dans le rôle-titre de la comédie "Les Nouvelles Aventures d'Aladin" du réalisateur Arthur Benzaquen.

L'humoriste avait teasé son retour avec une vidéo sur internet dans laquelle, grimé en inconnu, il se moquait de lui-même et de ses dernières sorties médiatiques comme sa participation dans "Rendez-vous en terre inconnue" ou son rôle dans "Les Nouvelles Aventures d'Aladin". L'acteur a finalement officialisé son retour sur scène avec un message sur Twitter dans lequel il annonce une tournée dans toute la France.

Après une période de rodage en 2018 (du 29 novembre au 23 décembre) dans les villes de Lyon, Marseille, Lille et Nantes, Kev Adams entamera véritablement sa tournée en 2019. 60 dates sont prévues entre le 8 février et et le 22 juin, notamment à Bordeaux, Strasbourg, Marseille ou Genève. Il sera en Belgique en février et mars 2019.

Kev Adams fera son retour en prochain dans les salles obscures aux côtés de Mélanie Bernier et Marc Lavoine dans la comédie "Love Addict" réalisée par Franck Bellocq.