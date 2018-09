Journée d'ouverture de Charleroi danse, avec Boris Charmatz

Dans le nouveau projet de Charleroi danse, la place des artistes, si elle reste centrale a été redéfinie, comme a été repensé le principe de centre chorégraphique. Désormais plus ouvert, Charleroi danse offre une dimension autre à la création. De nombreuses résidences et accompagnements de projets en témoignent. Depuis un an, et encore pour quelques années, Louise Vanneste et Ayelen Parolin ont trouvé une place privilégiée au sein de ce dispositif. Un troisième artiste était attendu et Boris Charmatz s’est naturellement imposé. Aujourd’hui installé à Bruxelles, ce Français jouit d’une réputation internationale ancrée dans un foisonnement de propositions aussi diverses qu’inventives. Doté d’une forte culture qui traverse tous les arts, il est à l’origine du Musée de la danse, une vision neuve de penser un centre chorégraphique en activant en permanence toute l’étendue de son histoire, projet singulier dans le paysage européen qu’il quitte à la fin de cette année. À Bruxelles, on a pu croiser Boris Charmatz un temps aux côtés d’Anne Teresa De Keersmaeker pour un duo mémorable tandis que le Kaaitheater accueillait régulièrement ses œuvres. Charleroi danse a choisi d’accompagner son parcours durant trois saisons avec un point de départ qui sera célébré dès le 15 septembre, à Charleroi, par un dancer’s day . Cet événement se présente comme une sorte de pêle-mêle chorégraphique déroulé sur une journée durant laquelle le public pourra partager la vie d’une compagnie de 20 danseurs à travers l’échauffement des interprètes, l’échange de savoirs, l’appropriation des gestes qui ont finalement construit le spectacle 10000 gestes donné en soirée. Une manière pour le public de s’immerger dans la démarche de ce créateur. Plus tard dans la saison, nous retrouverons enfant une pièce qui a ému le public du festival d’Avignon lors de sa création dans la Cour d’honneur. Une petite tribu de bambins partage le plateau avec des adultes et cette enfance du geste se révèle comme une aube chorégraphique, le début d’un programme en somme !