" Jeanne d'Arc au bûcher " (Honegger/Claudel). Audrey Bonnet bouleversante en Jeanne, victime de son mythe. ****

Romeo Castellucci déconstruit, c’est son talent, le personnage sacré de Jeanne d’Arc dans l’oratorio dramatique conçu en 1938 par un duo d’avant-garde. Le livret de Paul Claudel et la partition d’Arthur Honneger résistent fort bien à l’étrangeté du personnage de Jeanne. Sous un angle en forme de point d’interrogation

En guise de prologue un curieux concierge iconoclaste surgit dans une classe désuète, après le départ de petites filles en uniforme d’époque. Il s’acharne à détruire minutieusement les bancs, le tableau, les meubles, l’horloge avant de se métamorphoser petit à petit en Jeanne à la recherche du sens de sa vie. " De ma légende, religieuse et politique, apprise dans cette vieille école, faisons table rase " semble-t-il/elle " nous dire. Un angle à la fois concret et conceptuel d’où observer un mythe français et une partition suisse.

En soi cette Jeanne d’Arc au bûcher est une curiosité historique puisqu’elle n’est ni un opéra ni même un oratorio classique où la musique domine le livret. D’emblée on vit un paradoxe :la juxtaposition et le mélange d’une actrice (Jeanne) et d’un acteur (Frère Dominique) qui portent le texte et d’un chœur et de solistes qui chantent …tous les autres rôles et toutes les situations, dramatiques ou parfois parodiques. Cette forme quasi " ouverte ", au départ, permet à Castellucci d’infiltrer " sa " version avec d’autant plus d’évidence et de cohérence qu’il a le champ libre, visuellement. Il met donc tous les chanteurs au " paradis ", le 4è balcon de la Monnaie, d’où leurs voix " foncent " sur Jeanne …et le public avec une beauté et une vigueur impressionnantes. Ces voix " tombées du ciel " introduisent une sorte de rituel sacré violent, plus efficace que des choristes en chair et en os. Ici on ne voit plus que ce corps torturé de Jeanne, une Audrey Bonnet sublime d’expressivité qui au bord de la mort passe en revue, en un grand flash-back, les épisodes les plus connus de sa saga. Le " livre de sa vie " est proféré des coulisses par Frère Dominique, excellent Sébastien Dutrieux, un proviseur d’école en costume trois pièces, qui scande l’acte d’accusation, inlassablement repris par le chœur, comme un leitmotiv :" Jeanne hérétique, sorcière, relapse, ennemie de Dieu ". Du bûcher initial (qu’on ne verra jamais) Jeanne subit son procès par ce tribunal ecclésiastique devenu un tribunal animalier. Elle voit son destin laissé à un jeu de cartes manipulé par l’orgueil, l’avarice, la luxure des courtisans du Roi. Elle entraîne le Roi à Reims pour son couronnement, retourne dans son village de Lorraine et finit sur son bûcher métaphorique.

L’œuvre d’Honneger/Claudel parcourt la France et le monde, le plus souvent sous une forme orchestrale, sans mise en scène, ce qui permet à une grande actrice (de Marthe Dugard à Isabelle Huppert) d’y brille dans la belle rhétorique claudélienne alternant avec les superbes contrepoints du chœur et des solistes.