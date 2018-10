"Je suis un poids plume", Stéphanie Blanchoud évoque une séparation et sa passion pour la boxe

Stéphanie Blanchoud pour certains c'est l'actrice de la série Ennemis publics, pour d'autres une chanteuse, et parfois on la retrouve sur une scène de théâtre, comme en ce moment, au studio du Théâtre de Namur, avec son propre texte, "Je suis un poids plume". L'histoire d'une rupture, pas facile, pas choisie, et l'arrivée pour la comédienne, de la boxe dans sa vie, comme un exutoire, ou une résilience. Et le spectacle est une performance, parce la boxe est vécue pleinement, avec l'exigence, la maîtrise et l'énergie qu'elle nécessite. Rencontre avec Stéphanie Blanchoud...