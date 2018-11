" Ithaque " (Christiane Jatahy), fort conceptuel. " Looking at the ceiling ", un " song play " rafraîchissant (John Adams).

Les deux fois vingt minutes initiales nous ont laissé perplexe. La chips party tristounette chez Pénélope avec le leitmotiv Amour/Fête/No future nous a paru un lieu commun ennuyeux pour décrire notre époque. Et l’agressivité machiste d’un des prétendants vis-à-vis de Pénélope est un faible reflet d’une époque où le viol des femmes est une arme de guerre. Les 20 minutes chez Calypso sont plus intéressantes puisque la guerre des sexes y est plus spectaculaire et que la caméra commence à introduire du mouvement et de la couleur dans un texte pauvre.

" I am looking at the ceiling and then I saw the sky " (John Adams). Rafraichissant.

"I was looking at the ceiling and then I saw the sky" John Adams - © c) Hubert Amiel

Voilà un projet sans prétention mais pas sans ambition artistique ni utilité sociale. Soit un " song play " de John Adams, entre opéra et comédie musicale jamais joué en Belgique.Il a pour thème la vie compliquée de sept jeunes d’un quartier défavorisé de Los Angeles avant, pendant et après le tremblement de terre de 1994. On y voit défiler un jeune délinquant, un flic qui s’interroge sur ses orientations sexuelles, une maman sans papiers, une journaliste un peu caricaturale, une avocate, un prédicateur Don Juan. Et un chœur à la gloire de l’Apocalypse de St Jean qui donne son titre à l’œuvre. C’est rythmé, plein d’humour et tendresse et fait pour de jeunes interprètes et un public tous terrains. L’idée vint donc à Marianne Pousseur, metteuse en scène ,Enrico Bagnoli scénographe et Philippe Gérard chef d’orchestre de l’offrir à 9 jeunes chanteurs et 8 instrumentistes, étudiants du Conservatoire de Bruxelles provenant des sections jazz et musique classique réunies. Une idée généreuse, relayée par le Théâtre National et l’Opéra de Liège mais qui peut se produire aussi dans des salles plus petites ou des maisons de la Culture. Et ça donne quoi le spectacle ? Quelques voix prometteuses, d’autres plus fragiles mais qui en chœur, en duos en trios font merveille. La mise en scène et la sceno sont habiles, simples et efficaces.

J’ai beaucoup apprécié cette mise en valeur d’un groupe de jeunes capables de diffuser une belle comédie musicale de qualité à toutes sortes de public et d’abord un public jeune à qui on qui raconte des histoires d’aujourd’hui.

- " Ithaque " (Notre Odyssée 1) de Christiane Jatahy au Théâtre National jusqu’au 17 novembre

- " I was looking at the ceiling and then I saw the sky " de John Adams (mise en scène Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli).

-Au Théâtre National jusqu’au 13 novembre

-à l’Opéra Royal de Wallonie. Les 30 janvier, 1er et 3 février.