Il est temps d’en rire ! : un festival au lac de Genval avec des grands noms de l’humour belge

Du 10 juillet au 5 septembre se tiendra, dans le cadre enchanteur du lac de Genval, le festival "Il est temps d’en rire !" parrainé par quelques grands noms de l’humour, pour (enfin !) en rire et relancer la culture ! Les spectateurs seront installés confortablement et en toute sécurité… sur des transats.

"Le constat était amer : le COVID-19 a donné un coup de frein au secteur culturel. Notre envie : lancer une formule de spectacles d’humour avec quelques grands noms, pendant tout l’été" explique les organisateurs du festival, Thibaut Nève et David Hellebrandt.

Tous les vendredis et samedis d’été se tiendront donc le spectacle d’impro interactif MOTAMO avec Thierry de Coster et le The Belgian Comedy Show, durant lequel une palette d’humoristes se succédera sur une scène ouverte, devant le superbe lac de Genval.

Pour un public de 200 personnes, installé sur des transats (ce qui permet une flexibilité d’adaptation aux mesures Covid, contrairement au gradin), ces spectacles viseront à nous faire rire, bien sûr, mais aussi remettre en selle le secteur des humoristes. Sur une base solidaire, des têtes d’affiche comme Alex Vizorek, Freddy Tougaux, Cécile Djunga, ou encore Kody permettront à d’autres humoristes, moins connus, de revivre professionnellement.

Car le secteur artistique, comme les autres, souffre de l’annulation massive des dates de spectacles. Le festival "Il est temps d’en rire !" est donc pour eux l’opportunité de refaire de la scène en toute sécurité.