"Georges Dandin" de Molière, mis en scène par Jean-Pierre Vincent au Théâtre de Namur

Du Molière au Théâtre de Namur, dans une lecture du grand metteur en scène Jean-Pierre Vincent. "Georges Dandin" ou le mari confondu fut créée à Versailles en 1668, avec la musique de Lully.

L'histoire d'un riche Paysan qui épouse Angélique et qui s'offre en échange de sa fortune, un titre de noblesse et un rang. Il devient Monsieur de la Dandinière, mais sera éternellement méprisé par son épouse et sa famille, en raison de sa condition.

Mais le personnage d'Angélique, la jeune épouse est aussi une femme en colère, qui se révolte contre le mariage arrangé par ses parents, et ce mari plus âgé. Elle est au cœur de la pièce, et encore une fois Molière nous parle d'aujourd'hui...

Au Théâtre de Namur, jusqu'au 20 décembre à 20H30