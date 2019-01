" Funérailles d'hiver " (Hanoch Levin). Mariage ou enterrement ? Une danse macabre hilarante. ***

Peut-on rire de tout ? Sans aucun doute répond le dramaturge israélien Hanoch Levin dont la riche matière théâtrale (52 pièces au compteur) mêle le sublime et le grotesque, l’instinct de vie et l’instinct de mort, le rire et les larmes. Le respect sacré des rites sociaux (mariage et enterrement) en prend un coup et Levin balaie toutes les hypocrisies autour de l’amour et du respect des morts. Dérangeant ? Oui. C’est l’un des buts du théâtre qui peut soit conforter nos habitudes dans un ronron sympathique soit casser la baraque avec le sarcasme comme maître mot.

Michael Delaunoy avoue avoir subi un " véritable choc " en découvrant l’œuvre de Levin après sa mort en 1999, en clôture du XXè siècle. " Contaminé par le virus Levin " dit-il " mes chances de guérison s’avèrent nulles. Pour mon plus grand bonheur ". Et le nôtre. Grâce à une mise en scène qui épouse cette folie narrative, donne vie à ces personnages forts et/ou fragiles et transforme ce cabaret satirique proche du vaudeville en une épopée comique où la philosophie et les mauvais sentiments font bon ménage en un cocktail détonant.