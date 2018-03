" Frankenstein " d'après Mary Shelley. Les malheurs d'un monstre géant et du petit Victor. Une étonnante performance de marionnettiste.

Dans le laboratoire de vie et de mort installé sur le plateau du National, des comédiens hyper sympas nous accueillent avant le spectacle pour nous raconter l’histoire de petits objets récoltés ici et là. Ils sont comme la boîte à souvenirs et des acteurs et de l’équipe du Théâtre national et de quelques spectateurs. Déglingués ou pas ces objets proviennent de morts qui continuent à (sur)vivre en nous et racontent tous une histoire plus ou moins triste, que les acteurs s’efforceront d’intégrer à l’histoire déjà passablement compliquée du " Frankenstein " de Mary Shelley.

Ces objets, une vieille montre en or, un flacon de parfum, une bouteille de whisky, un chat empaillé sont aussi reliés au mythe parce qu’ils deviennent la " chair " du " monstre " dont les membres et le squelette sont disséminés sur le plateau, en attente de vivre. Il deviendra petit à petit une marionnette géante, littéralement " monstrueuse " (6 mètres de haut !), d’une beauté fascinante et lugubre, menaçante et menacée. Et manipulée (et créée) par un marionnettiste professionnel, Michael Pietsch et 6 acteurs en équilibre instable face à leur " création ". Et qui manipulent aussi de petites marionnettes représentant l’omniprésent Victor (Frankenstein), le savant fou au corps de petit garçon (on est tous de jeunes " fous " en puissance ?), son frère William, assassiné par le monstre, et un Aigle qui viendra atterrir sur la tête d’un spectateur. Un aigle ? Ben oui, c’est bien connu: " Prométhée, c’est son aigle " et le titre complet du " Frankenstein " de Mary Shelley est " Frankenstein ou le Prométhée moderne ".