" Forces " de Leslie Mannès et " Ida " de Lara Barsacq : du tourbillon à la réflexion. Soirée magique aux Brigittines.

vigoureuses nous emportent alors dans leur monde et nous saoulent de leur rythme, passant de l’accord au désaccord dans un tourbillon fascinant. Impossible d’échapper à ce charme guerrier et à cette perfection du geste et du corps. Ce travail d’une équipe très unie a été saluée le soir de la première par des cris de joie comme si cette belle animalité contrôlée du plateau avait envahi un public de fans ! Une énergie communicative est passée du plateau à la scène ! l’ABC d’un spectacle réussi

Ida, don’t cry my love. Lara Barsacq aime Ida et nous la fait aimer***

"Ida, don't cry me love "Lara Barsacq - © Stanislav Dobak

Le retour aux origines de la danse contemporaine est assez fréquent et salutaire mais concerne surtout les figures marquantes, de Diaghilev à Balanchine, de Martha Graham à Noureev, de Béjart à Pina Bausch. Le mérite de Lara Barsacq est d’attirer note attention sur une figure marginale mais passionnante du début du XXè siècle et de nous la raconter avec amour, humour et raffinement esthétique. Elle nous entraîne dans un docu-danse de qualité esthétique supérieure. Ida Rubinstein a été une danseuse légendaire des Ballets russes et la muse de Diaghilev. Elle avait tout pour elle : beauté, charisme, dons artistiques et fortune personnelle. De quoi tout se permettre et être une femme libre aimant briser les tabous en dansant nue dans la Salomé d’Oscar Wilde et la fameuse danse des 7 voiles. Cet hymne à la beauté du corps féminin nu revient à deux reprises dans le spectacle dans une forme à la fois forte et raffinée. Comme chorégraphe Ida n’a rien inventé de " grandiose " mais les quelques extraits présentés sont élégants,appuyés par des costumes et scénographies de Sofie Durnez et Ben Berckmoes qui restituent bien cette atmosphère d’époque entre art nouveau et art déco.

Lara Barsacq arrière-petite-nièce de Léon Bakst, le peintre et décorateur des Ballets russes prend un plaisir évident à raconter Ida avec ses deux comparses narratrices et danseuses Marta Capaccioli et Elisa Yvelin. Ida Rubinstein a été la mécène de nombre d’artistes et musiciens célèbres de l’époque à commencer par Ravel dont la musique berce ici et là la performance élégante et sensible de Lara Barsacq

Forces et Ida , aux Brigittines jusqu’au 7 décembre.

Christian Jade (RTBF.be)