focusCIRCUS.brussels mettra à l'honneur le cirque bruxellois pendant un an

L'année focusCIRCUS.brussels a été lancée lundi dans la tente de cirque installée à l'extérieur de Bozar, à Bruxelles. Elle mettra à l'honneur la scène circassienne bruxelloise de mars 2018 à mars 2019, sur le plan national comme international.

Après l'art contemporain à Paris en 2016 (INDISCIPLINE) et la danse contemporaine à Berlin en 2017 (RADIKAL), le cirque bénéficiera d'un projet de plus grande ampleur que ceux des deux éditions précédentes.

Parmi les programmateurs, Catherine Magis, directrice artistique de l'Espace Catastrophe et du Festival UP!, estime que Bruxelles détient "un concentré circassien inégalé au monde". Virginie Jortay, directrice de l'École supérieure des arts du cirque (Esac), explique que 90% de ses étudiants viennent de l'international et que près d'un tiers des diplômés choisissent Bruxelles comme point d'ancrage.

"Depuis 40 ans, l'univers du cirque a radicalement changé", remarque, pour sa part, Fabien Résimont, directeur du Festival HOPLA!. "Ce mouvement du cirque actuel rappelle celui de la danse contemporaine à Bruxelles, au début des années 80."

La soirée de lancement de l'année focusCIRCUS.brussels à Bozar ce lundi marquera également l'ouverture de la 15e édition du Festival UP!, qui propose 30 spectacles jusqu'au 25 mars en différents lieux culturels. Elle annonce de plus une série d'événements à venir, à commencer par le séminaire international FRESH CIRCUS #4 sur le développement des arts du cirque, qui se tiendra de mardi à jeudi au Théâtre national.

Sur le plan international, huit compagnies bruxelloises, programmées par les Halles de Schaerbeek et majoritairement portées par d'anciens étudiants de l'Esac, ont été sélectionnées pour présenter leurs spectacles à travers une tournée en France et en Italie.