Festival UP: un triomphe pour le cirque contemporain à Bruxelles****.

Ajoutez la présence de 450 professionnels internationaux réunis en congrès au Théâtre national. Et qui venaient voir le soir (et aussi programmer ?) des spectacles essentiellement belges. Avec le confort du public, véhiculé dans d’immenses cars nous menant de lieu en lieu, de 17 à 21 heures ! Alors d’abord chapeau à Catherine Magis, Benoît Litt et toute l’équipe d’Espace Catastrophe: ils ont fédéré tant d’énergies positives depuis tant d’années. Avant d’atterrir, vers 2020, dans un lieu tout nouveau à construire à Koekelberg, lieu de formation et de représentation. Ajoutons que dans un mois, les 19/20 avril l’Ecole de Cirque de Bruxelles, l’ESAC, de réputation internationale, s’installe dans un nouveau bâtiment sur l’espace du Ceria. Bref le cirque belge francophone se porte bien et les politiques et leurs administrations sont partout à la hauteur : de la FWB à WBI, de la Cocof au bourgmestre de Koekelberg, ils (elles) s’y mettent tous.toutes. Parce que le cirque c’est une culture populaire ? Sans doute mais on les critique, si souvent (à juste titre), ces politiques, qu’il est parfois bon de " rendre à César(ine) ce qui revient à César(ine) ", comme disait …le Christ !

Quelle organisation ! Et quel plaisir généreux, partagé dans tous les lieux de théâtre de la ville ! Du National à la Maison des Cultures de Molenbeek, du Varia au 140, du Marni au Broncks, de la Raffinerie au Parc Victoria, du Jacques Franck à la Vènerie, des salles pleines, souvent sold out pour une folle semaine qui se poursuit jusqu’au 25 mars avec une programmation plus internationale.

Qualité belge de niveau international.

Julien Fournier (Habeas corpus) dans "Burning" - © Circusgraphy

Que de bonnes surprises en cette première semaine, consacrée à des compagnies ayant pignon sur rue en Belgique, avec bien sûr dans la troupe des " étrangers " souvent formés en Belgique. Alors un bref bouquet de sensations fortes qui continueront à voyager, hors festival. Voici " Mémoire(s) " de la Cie Poivre Rose qui nous propose, avec humour, tendresse et musique appropriée des portraits, enfouis dans nos mémoires, mis en scène par Christian Lucas: du massacre des Indiens au nazisme, de Tarzan à Staline, de la torture sous Franco à… Hollywood ou au constructivisme russe ! Le tout avec l’aisance technique de virtuoses du trapèze, du mât, du cadre et des cordes. Aucun " préchi précha ", que du bonheur. Plus proche de nous le petit chapiteau/paradiso de Philippe Masset et son " Théâtre d’un jour " nous fabrique des corps à corps circassiens le nez sur le public. C’est simple, beau, ça raconte de terribles luttes animales ou des élévations de corps soutenus par la belle voix d’une cantatrice. On passe sans cesse du rêve, de l’émotion au défi physique du corps dans l’espace. Sans esbroufe puisque 2 spectateurs " normaux " sont finalement associés aux grandes manœuvres. Cà s’appelle " Strach, a fear song ", la peur surmontée, un dessert gourmand. Régal de l’œil, un " premier projet " élégant : " A nos fantômes " où deux jeunes " menteuses ", Sarah et Célia, une corde lisse et une corde volante, parviennent à créer un univers totalement circassien mais empruntant au cinéma l’art de l’image et une histoire de séduction dans l’espace. Une très jolie leçon de charme. Dans " Spiegel im Spiegel " Quintijn Ketels, circassien et acrobate et Aline Breucker, scénographe, longtemps assistante de Vincent Lemaître, jouent et le réel et l’illusoire via un miroir (spiegel !!) dont on ne découvre que progressivement l’ampleur. Les acrobates sont aussi des acteurs qui nous emmènent dans d’étranges labyrinthes. Quand surgit le réel circassien il se dédouble, projeté dans l’immense miroir plafonnant qui multiplie les perspectives des corps en action. Un peu longue cette partie centrale mais le final nous ramène dans l’imaginaire. Excellente chorégraphie circassienne pour 6 interprètes.

Un seul interprète, Julien Fournier, et un texte, juste et fort, sur le burn out, écrit et lu/joué, sobrement, par Laurence Vielle. " Burning " nous ramène donc dans la réalité quotidienne de millions d’individus " grillés " par une société uniquement productiviste. Julien Fournier illustre le récit avec 3 fois rien, un tapis roulant qui lui permet de figurer, parfois avec humour, le déséquilibre. Et une série de caisses en carton dont la simple manipulation nous transporte dans l’univers mécanique d’un nouveau Charlot des " temps modernes ". Aussi fort que simple. Intelligence et virtuosité font mieux que de longs discours.

On souhaite donc un beau parcours à ces belles promesses. Cette semaine sera plus internationale. Avec notamment 2 créations mondiales (" Portmanteau " au Marni et " Brut " au 140. Des premières belges (" Somos " aux Halles, " Projet PDF " (Wolubilis) et " l’Avis Bidon " au Varia. Et deux formes courtes dans le cadre d’un autre festival, XS au Théâtre national (du 22 au 24). Pressez-vous les " passes " se font rares et les sold out se multiplient

Festival Up sur de multiples lieux de Bruxelles.

Info : https://upfestival.be/

Christian Jade (RTBF.be)