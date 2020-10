Festival Origin’Aléas - Du 8 au 31 octobre à l’Espace Magh

Le festival Origin’Aléas explore nos identités, avec ce qu’elles ouvrent, déplient et épanouissent en nous mais aussi ce qu’elles ferment ou cristallisent au plus profond de nos êtres.

Nos identités ont-elles une importance parce qu’elles sont niées par les autres ? Sont-elles réellement à la base de notre existence ? Le but de cet événement est de réfléchir ensemble à leurs représentations au travers du monde qui nous entoure... Ce monde si riche et si complexe à la fois...

RÉPERCUSSION ID

Je 8 au Sa 10/10

Ce spectacle pluridisciplinaire rassemble 4 danseurs hip-hop et contemporains, 3 musiciens jazz et une comédienne-chanteuse. Ensemble, elles et ils abordent le thème de l’identité dans un spectre large, celui du vivant – végétal, animal et humain – pour explorer de nouveaux espaces, esquisser des récits et nourrir les imaginaires.

MÉTAMORPHOSES

Ma 13 & Me 14/10

Le spectacle questionne les dynamiques de la violence et des systèmes de domination.

L'EXPÉRIENCE PI

Ma 20/10

Pitcho et l'ensemble Musiques Nouvelles créent une nouvelle forme de théâtre musical issu de la rencontre de leurs univers.

LA VILLE SANS JUIFS

Me 21/10

Ciné-concert du film de Hans Karl Breslauer qui dénonce l'antisémitisme des années 20.

CERISE SUR LE GHETTO

Ve 23 & Sa 24/10

L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants racontée par Sam Touzani, qui nous invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale.

LA NATURE CONTRE-NATURE (TOUT CONTRE)

Me 28 & Je 29/10

Conférence théâtrale mêlant science, humour et chanson pour aborder la question du genre.

CARTE D'IDENTITÉ

Sa 31/10

Assistez aux premiers seuls en scène d’étudiants du Conservatoire royale de Liège qui mêlent leurs histoires personnelles à la Grande Histoire.

Infos & réservations : www.espacemagh.be – 02 274 05 10

Espace Magh : rue du Poinçon, 17 – 1000 Bruxelles