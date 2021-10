Festival Mouvements d’altérité au Théâtre Océan Nord du 1er au 24 octobre

Pour sa seconde édition le Festival Mouvements d’altérité propose du 1er au 24 octobre au Théâtre Océan Nord une large programmation englobant la notion d’altérité dans plusieurs de ses composantes. Allant de créations et spectacles courts jusqu’à des concerts et lectures en passant par une exposition et des ateliers d’écriture. Bref de quoi s’occuper en ce mois d’octobre.

Suite au succès de l’édition de 2018, le Théâtre Océan Nord propose cette fois-ci, non plus de s’aventurer dans les Mouvements d’identité, mais bien dans les Mouvements d’altérité. Ce qui élargit le spectre thématique de leur première édition. Le festival englobe ainsi la notion d’altérité dans plusieurs de ses composantes allant de l’altérité du genre ou de l’âge mais aussi celle de la couleur de peau ou encore des origines culturelles.

Koffi Kwahulé, l'Invité d’honneur du festival © Tous droits réservés Et ce par un large programme d’évènements s’étendant sur presque un mois (1er au 24 octobre) contenant plusieurs spectacles comme "Éloge de l’Altérité" d’Isabelle Pousseur, Une création hybride à mi-chemin entre la conférence et le spectacle théâtral. Mais aussi des productions comme "Et je voulais ramper hors de ma peau" qui met en scène deux sorcières survivantes et résistantes qui cherchent à se réapproprier leur histoire. Le festival permettra également de découvrir le spectacle "JAZ" de Djo Ngeleka et Laetitia Ajanohun tiré du texte de l’auteur ivoirien Koffi Kwahulé (l’Invité d’honneur du festival). Une mise en scène poignante qui aborde le thème du viol. Un sujet dur mis en musique pour libérer la parole et faire circuler les idées.

Le spectacle "Home" questionnera lui, les "maisons de retraite " en cherchant à comprendre la spécificité de ces lieux et leur organisation, au travers du quotidien des résidents qui y habitent. "La place" de Laure Lapel lui mettra en scène d’un côté deux hommes déboussolés par la mutation de leur environnement familier et de l’autre un personnage explorant les vestiges d’un lieu dont la mémoire s’efface. Enfin les deux dernières créations explorant l’altérité seront une pièce titrée "Ingrid" écrite et mise en scène par Clément Laloy et "Le discours de l’homme rouge", interprété par Amid Chakir et Paul Camus. Un texte mettant en parallèle le Discours du Chef amérindien Seattle de 1854 et le Discours de l’homme rouge du poète palestinien Mahmoud Darwich.

