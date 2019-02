Festival de Liège. " Les Estivants " (Gorki). Petits bourgeois en désarroi, hier et aujourd'hui. ***

Cela fait trente ans que je n’avais plus vu " Les Estivants " de Gorki, montés en Belgique sur un scène professionnelle francophone. En 1988 Philippe van Kessel, pour sa dernière mise en scène à l’Atelier Ste Anne, avant de diriger le Théâtre National, proposait une version bouleversante de ce groupe de petits bourgeois russes paumés. En France Eric Lacascade, Gérard Desarthe et…TG Stan y reviennent. Au Festival de Liège une chance est donnée à un groupe de jeunes acteurs qui font de ces estivants un vigoureux " autoportrait " de groupe posant les questions d’une époque incertaine.

Tchekhov le médecin humaniste avait de l’estime pour Gorki, d’origine modeste parvenu à se hisser dans intelligentsia moscovite et qui finira chantre de Staline. En 2002 " Les Bas-Fonds " de Gorki avaient fait le buzz en mettant en scène des pauvres. En 2004 Tchekhov, auteur d’une vingtaine de pièces, meurt à 44 ans après la représentation de sa dernière pièce " La Cerisaie ". " Les Estivants " (1904 aussi) sont comme une suite et un hommage à Tchekhov. Ils semblent les héritiers directs de Lopakhine, le moujik parvenu de " La Cerisaie " qui veut racheter le domaine, abattre les arbres pour en faire des datchas…. où se déroulent les vacances des " estivants ". Eux aussi viennent du peuple mais se sont cultivés et enrichis et pour la plupart sont très fiers de leur statut de petit bourgeois et de leur droit à la paresse et à la futilité d’un discours creux. Il y a là un médecin, un ingénieur, un propriétaire, et leurs femmes respectives qui les trompent ou pas. Les maris sont souvent " gros lourds ", caricaturaux et donc drôles. Les femmes sont beaucoup plus intéressantes, l’une risquant l’adultère, une autre folle de poésie, une autre passionnée par le changement social. C’est l’une d’elles Varvara, opposée au poète cynique Chalimov qui rompra le ronron ambiant au 4è acte et obligera chacun à déposer son masque et à se définir socialement. Les personnages tchekhoviens perdus dans leurs discussions un peu vagues sont soudain pris d’une rage " gorkienne ". On est en 1904, à quelques mois de la première Révolution russe de 1905, avec son " dimanche rouge " en janvier, son Cuirassé Potemkine au printemps et son Manifeste d’Octobre après une grève générale. Et à 12 ans de la 2è Révolution d’Octobre. Gorki, converti au bolchevisme, n’écrira plus que 2 pièces, en 1905 (" Les enfants du Soleil " et " Les Barbares ").