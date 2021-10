Festival d’Impro, au Théâtre Jardin Passion à Namur : cinq spectacles tous publics

Rencontre avec Marie-Noëlle Hébrant du Théâtre Jardin Passion - l'interview de Christine... Vous avez peut-être déjà assisté à un match d'impro, autour de ce qu'on appelle la patinoire, en spectateur actif, muni d'un carton pour voter, et d'une savate que vous pouvez envoyer à tout moment dans cette patinoire, si vous n'êtes pas content des acteurs. L'impro est née au Québec en 1977. Aujourd'hui plus largement il existe des spectacles issus de l'improvisation, et les compagnies belges, se sont réunies en une fédération officielle de professionnels, intitulée UNIT : union d'improvisation théâtrale. pour les comédiens elle était nécessaire.