Fédération Wallonie Bruxelles – Il devrait bientôt y avoir plus de femmes à la tête d’opérateurs des arts de la scène

" Encore trop peu de postes de directions sont actuellement occupés par des femmes. Il reste encore pas mal de chemin à faire pour atteindre la parité et ce décret va pouvoir y contribuer très concrètement pour les futures directions des opérateurs majeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles " , selon la ministre Bénédicte Linard, à l’origine du décret.

Concrètement, il s’agira désormais d’assurer la publicité, la transparence et la bonne gouvernance à chaque étape du recrutement des postes de direction générale et artistique, de rendre les jurys paritaires et de limiter la durée des mandats à 5 ans (renouvelable une fois maximum) pour garantir le renouvellement. Le texte permet aussi les candidatures collectives afin d’ouvrir la possibilité de mettre en place une nouvelle forme de direction, par exemple en binôme.

Le nouveau décret, qui doit encore passer en plénière du Parlement, s’appliquera aux opérateurs bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 400.000 euros ou d’un bâtiment appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le texte a été approuvé mardi en commission par la majorité PS-MR-Ecolo, appuyée par l’opposition PTB. Le cdH a voté contre.

L’initiative fait écho au combat mené depuis plusieurs années par différentes actrices et professionnelles des arts de la scène en FWB réunies au sein du collectif F(s).

Celui-ci dénonce de longue date l’omniprésence d’hommes à la tête des différents opérateurs, ou comme programmateurs.