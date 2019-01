"Eros Medina" au Théâtre Jardin Passion à Namur, du 9 au 12 janvier

Le Théâtre Jardin Passion, nous emmène à Marrakech pour un voyage dans la médina, avec Eros Medina. Un seul en scène même si la comédienne est accompagnée par une clarinettiste : la jeune Lorraine Roudbar, étudiante à l'IMEP.

Un spectacle intime, qui s'est nourri au Maroc, dans la médina. Une nécessité de ramener de l'ambiance, des odeurs, des images et des sonorités orientales. L'idée est née dans la tête de Xavier Diskeuve qui coproduit le spectacle, Bruno Mathelart le met en scène et la comédienne sur qui tout repose, s'appelle véronique Damoiseux. Et elle raconte...