Environ 22.000 visiteurs à Chassepierre, malgré la météo

Le 46e Festival des Arts de la Rue de Chassepierre - 17/08/2019 Pour la 46 ème année consécutive le petit village gaumais de Chassepierre va se transformer, l'espace d'un week-end en une grande scène de théâtre pour des dizaines et des dizaines d'artistes de rue. Chassepierre qui invite les spectateurs à emboiter le pas aux artistes dans le mouvement, c'est le thème de cette année. Un festival qui commencera vendredi soir avec des artistes du crû. Les précisions de Charlotte Charles ... Et sachez que durant le festival de Chassepierre, le TEC assure un service de navette de bus, en correspondance avec les trains, afin de relier les gares de Marbehan et Florenville à Chassepierre.