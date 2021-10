"En finir avec Eddy Bellegueule", l’adaptation sur scène du roman d’Edouard Louis

Dès ce mardi 26 octobre, les représentations d’En finir avec Eddy Bellegueule débutent à la Ferme du Martinrou. Adapté du roman de l’écrivain français Edouard Louis, le spectacle propose une immersion, violente et drôle à la fois, dans un univers bien particulier. C’est la Compagnie Gazon-Nève qui est à l’origine de cette adaptation, associée au collectif La Bécane pour créer un spectacle fougueux et généreux.

Eddy Bellegueule est né dans un village de Picardie, rural et ouvrier. Exclu parce que différent des autres, Eddy est souvent harcelé et violenté. De là où il vient, les hommes sont des durs, rejettent l’école, montrent leurs muscles et jouent au foot. Fatigués par le travail à l’usine, les corps y sont usés et détruits. Les injonctions sont nombreuses dans ce milieu précaire, "un milieu aussi, où l’on déteste les " pédés "… "Et Eddy est un “pédé”."