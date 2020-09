Emmanuel Dekoninck sera le nouveau directeur de l'ATJV

Le conseil d'administration du Théâtre Jean Vilar à LLN a désigné son nouveau directeur. Le metteur en scène et comédien Emmanuel Dekoninck prendra ses fonctions dans un an, en octobre 2021 et se dit ravi du procédé, qui lui offre durant une année de travailler main dans la main avec Cécile Van Snick, l'actuelle directrice, avant d'être seul maître à bord.

Emmanuel Dekoninck jouera encore en janvier dans "84 minutes d'amour avant l'apocalypse", un spectacle qu'il a écrit. Il mettra également en scène "Lucrèce Borgia" à Villers la Ville, le spectacle qui a été reporté cet été. Mais dès octobre 2021 il se consacrera uniquement à son rôle de directeur, au moins durant son premier mandat.

Rencontre avec Emmanuel Dekoninck