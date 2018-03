" Elvire "(Henry Bernstein): un Don Juan amoureux d'une comtesse juive persécutée. Un mélo politique.

Quand " Elvire " fut créée, fin janvier 1940, on était en plein dans la " drôle de guerre ", prélude à la " vraie " (mai 40): les accords de Munich (1938) avaient entériné lâchement l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne. Et l’invasion de la Pologne (par l’Allemagne et l’URSS, liées par le " pacte germano-soviétique ") était en cours. Henry Bernstein y introduit " l’actualité " des camps de concentration dans une pièce classique sur les mœurs " légères " de la bourgeoisie française des années 20. Un curieux " mélo " où se côtoient tragique et marivaudage..

Henry Bernstein était une " vedette ", une " star ", de la première moitié du XXè siècle. Juif assumant sa judéité, Bernstein était "régulièrement, démoli ", comme juif, par Léon Daudet, chantre de l’Action Française, antisémite notoire. La montée en puissance actuelle de l’extrême-droite de l’Autriche à l’Italie, les attentats antisémites en France, un climat délétère de racisme généralisé dans le monde donne au thème d’" Elvire ", comtesse juive en exil, une bien étrange actualité Mais la bourgeoisie parisienne aimait dans ses pièces, centrées essentiellement sur les rapports de force dans le couple, un effet " miroir " amusant.

" Elvire " commence par une banale affaire de couple adultère. L’avocat Jean Viroy a pour maîtresse Claudine, la femme d’un ambassadeur et veut l’obliger à quitter son mari. Surgit alors la comtesse Elvire Siersberg, une juive qui fuit l’Autriche après l’Anschluss. Elle est humiliée (obligée de nettoyer les toilettes des Allemands), privée de nationalité et de biens et son mari croupit dans un camp de concentration. Elle cherche un emploi et Jean le lui fournit. Commence alors une double intrigue : la maîtresse de Jean le quitte, lui se console par une aventure " discrète " avec Elvire, dont le mari est mort dans son camp, victime de sévices. Mais le volage en épousera une 3è, plus jeune et jamais visible. Qu’à cela ne tienne : la courageuse Elvire, femme indépendante avant l’heure, refuse d’épouser un journaliste qui la convoite, André, ce qui lui aurait donné la nationalité française mais elle deviendra " grand reporter " sur le font hongrois. Une féministe avant l’heure? Au total un mélodrame, tempéré par un certain optimisme final.