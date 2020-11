Du théâtre filmé, en ligne gratuitement, avec le festival Impact

Jack Gleeson dans la pièce TO BE A MACHINE (VERSION 1.0) - © Tous droits réservés

Le Théâtre de Liège fait de la résistance et a maintenu, malgré le confinement, son festival Impact. Plusieurs spectacles filmés sont proposés, tous à voir en ligne jusqu’au 28 novembre, gratuitement. Demandez le programme. ► Vers le programme complet d’Impact M comme Méliès D’Elisa Vigier et Marcial Di Fonzo B Georges Méliès, pionnier du cinéma, passe du grand écran, en streaming sur votre smartphone ou votre ordinateur. M comme Méliès nous dévoile comment l’art se fabrique avec six comédiens à la fois danseurs, musiciens et marionnettistes. Ils jouent avec les illusions, les jeux de reflets et de transparence.

Press De Pierre Rigal et la Compagnie dernière minute. Après plus de 250 représentations dans 17 pays, Press s’adresse cette fois au public “virtuel réel”, en ligne et en direct. Entre comédie chorégraphique et inquiétante étrangeté de l’ordinaire. Entre théâtre, danse et magie. Entre humour et frisson. Press met en situation l’image de l’homme moderne dans son immense banalité et en même temps dans son énigmatique complexité.

To Be a Machine (version 1.0) Les jeunes artistes dublinois Bush Moukarzel et Ben Kidd de Dead Centre présentent To Be a Machine (version 1.0), une adaptation du livre de Mark O’Connell : Aventures chez les transhumanistes. Performance interactive à vivre en ligne, To Be a Machine (version 1.0) a été créé dans le cadre du Dublin Theatre Festival en octobre 2020. Spécialement pour IMPACT 100% Digital, toute l’équipe du Dead Center installée sur la scène du MAC Belfast en Irlande du Nord nous proposent cette expérience théâtrale en direct, unique et exceptionnelle. Le spectateur sera virtuellement présent dans la salle – uploadé dans le spectacle ! – face au comédien (Jack Gleeson, acteur de Game of Thrones) et à l’équipe de création sur le plateau… Bienvenue dans le Théâtre 2.0.