Dita Von Teese enrôlée par Jean Paul Gaultier aux Folies Bergère

L'actrice américaine Dita Von Teese va rejoindre pour 7 représentations exceptionnelles le spectacle autobiographique de Jean Paul Gaultier du 22 au 27 janvier à l'affiche des Folies Bergère, a annoncé lundi à l'AFP la production.

Icône internationale de l'effeuillage burlesque et célèbre pour ses interprétations glamour rappelant les stars hollywoodiennes des années 30 et 50, Dita Von Teese se produira avec la troupe du "Fashion Freak Show" joué depuis septembre.

Parmi les grands succès de la saison, ce show tout en démesure, à la fois déjanté et transgressif, raconte le parcours artistique et intime du couturier à travers un demi-siècle de mode et de culture pop, dans une mise en scène de la réalisatrice Tonie Marshall.

Une quinzaine de comédiens et danseurs interprètent des personnalités "délurées, perchées, mal élevées, bien gaulées, culottées et déculottées" qui ont croisé la route de Jean Paul Gaultier depuis ses débuts dans la mode. "C'est un véritable rêve de rejoindre le spectacle de Jean Paul Gaultier qui a toujours célébré la diversité avec sincérité et authenticité", confie Dita Von Teese dans un communiqué transmis par la production. "Ce spectacle festif contient l'essence de ce qu'est Jean Paul Gaultier : le créateur qui révèle en chacun de nous une beauté singulière", ajoute l'effeuilleuse qui a défilé plusieurs fois pour le couturier.

En 2006 et 2009, Dita Von Teese, égérie au teint archi-pâle des actrices du muet et admiratrice de Betty Page, s'est produite à Paris pendant plusieurs semaines avec la troupe du Crazy Horse, temple parisien du "nu chic". Elle est revenue en novembre dernier pour trois shows à guichets fermés sur la scène du Casino de Paris.