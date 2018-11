Deux découvertes au Théâtre " Le Public " : Pierre Martin et Laure Chartier.

Dans " Une vie sur mesure " Pierre Martin achève ce soir une très belle série de 6 semaines où sa virtuosité à la batterie n’a d’égale que sa manière irrésistible de nous faire entrer en douceur dans le monde de l’autisme. Et Laure Chartier reprend, du 6 novembre au 1er décembre un " Fait divers " autobiographique où elle parvient à raconter une horreur, son viol, avec une émotion, une précision et une mise à distance par l’humour qui transforme son " cas particulier " en une réflexion universelle. Le texte est si fort et " évident " qu’il est un des 3 meilleurs repérés par la critique en 2018 et qu’il vient d’être édité par Emile Lansman.

" Une vie sur mesure " de Cédric Chapuis, interprété par Pierre Martin. Musique et poésie. Un délice***

Ce spectacle tourne depuis 2013, repéré à Avignon(off) puis diffusé (800 fois) dans toute la France. Son auteur, Cédric Chapuis est un fou de jazz/rock et de son instrument central, la batterie mais il a greffé sur ce cœur rythmique un récit d’ado isolé et souffrant, qui trouve dans la musique une délivrance progressive. Cela aurait pu donner une histoire hyper sentimentale et sirupeuse. Or nous sommes doucement envahis par le récit d’un ado perdu, naïf et sympa, proche de l’autisme mais dont l’instrument accompagne et soulage les moments pénibles de la vie, père violent, camarades cruels, amours difficiles.

La quadrature du cercle c’est de trouver un jeune virtuose de la batterie qui sache aussi jouer des émotions fortes avec naturel et professionnalisme. En Belgique, Pierre Martin, repéré sur casting, est à la fois élève au Conservatoire de Bruxelles avec une belle expérience des concerts de jazz et étudiant en déclamation à l’Académie d’Ixelles. Et le passage au théâtre de ce petit virtuose est une belle réussite : son histoire familiale est l’exact contraire de celle d’Adrien qu’il raconte. Ses parents sont affectueux, il a une facilité à s’intégrer à des groupes rock et ses amours sont " cool ". Mais Pierre a l’art de faire parler ses 2 batteries qui traduisent les émotions de son personnage. Et de faire croire à toutes les misères dont il nous fait témoin avec une sorte d’élégance qui rassemble toutes les générations et tous les publics.

On est dans un conte philosophique et musical, une sorte de " Pierre et le Loup " jazzy où le récitant, Pierre Martin, serait l’acteur du récit. Très beau, très convaincant : " a star is born " !